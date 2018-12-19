Площадки для вертолетов, места для раненых: ВСУ готовятся к боевым действиям и потерям в Донбассе

Донецк, 19 декабря. Вооруженные силы Украины готовят вертолетные площадки для боевой и санитарной авиации в Донбассе. Об этом в среду заявили источники в контрразведки ДНР.

Сообщается, что площадки готовятся в контролируемых Киевом городах Донбасса — Лисичанске, Краматорске и Северодонецке.

Кроме того, поступают сообщения о проводимых в украинской части Донбасса «днях донора». Местные власти призывают население сдавать кровь, а в Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожских областях срочно освобождают места для приема раненых.

Как сообщает WarGonzo, все это говорит о том, что ВСУ готовятся к боевым действиям и потерям на линии разграничения в Донбассе.

О возможном скором наступлении украинских войск ранее сообщила разведка ДНР. Там обратили внимание на переброску танков и боевых самолетов в Донбасс. По словам замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, в атаке украинских войск также могут участвовать военные корабли, которые сейчас находятся в районе мариупольского порта.

Экс-министр обороны ДНР Александр Ходаковский считает, что речь идет прежде всего о политической, а не военной акции. Ее главная цель — спровоцировать Россию на действия или бездействие, а вовсе не захват территорий. И ради этого, отмечает Ходаковский, Киев готов жертвовать своими людьми.

Аналогичной точки зрения придерживается официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее словам, украинские власти вполне могут пойти на открытые военные действия, чтобы президент Украины Петр Порошенко смог получить политические очки перед выборами.