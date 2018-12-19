Сорадующиеся неправде. Роман Носиков о новой свите короля

Я продолжаю начатый в предыдущей статье обзор успехов и удач прогрессивной общественности. В прошлый раз мы разобрали перемогу в области строительства независимой от Москвы украинской церкви. А сейчас поговорим о действительно реальном достижении.

Гражданка России Мария Бутина, арестованная в США и просидевшая там в одиночке несколько месяцев по обвинению в том, что являлась незарегистрированным российским агентом (представителем интересов), решила пойти на сделку со следствием и признать себя виновной в части предъявленных ей обвинений.

Я ожидал, что эта новость вызовет в среде нашей популяции прогрессивного человечества удовлетворение. Но, прямо скажем, я его недооценил.

То, что началось в рядах саморукопожатной тусовки, трудно назвать какими-то словами, не связанными с физиологией. Это не ликование. Это не торжество. Не радость. Эти слова как-то слишком поверхностны, они совершенно неуместны стилистически.

Позволю вам самим насладиться стилем и смыслом.

«Не тот нынче агент пошел. Крепок телом, умеет стрелять, но слаб духовно. Скрепки разболтались. Соединительные. Мария Бутина сдала американскому суду свою далекую Родину с потрохами. Пошла на сделку, признала вину, начала выдавать своих покровителей. Опозорила МИД России, который, как органчик, раз за разом повторяет последние полгода, что обвинения против Бутиной «сфабрикованы», дело против нее «инспирировано», сама она является «жертвой откровенного произвола». Раз Бутина в американском суде признала вину, то, значит, все не так — обвинения против нее были выдвинуты правильные, и она виновна. И сама Бутина признательным соглашением об этом говорит — раскройте уши мидовские Лавровы и примкнутые к ним Захаровы, застегните свои рты на молнии», — пишет серпастый Telegram-канал «СерпомПо».

«В заявлении Владимира Путина на заседании президентского Совета по правам человека 11 ноября два проверяемых утверждения: 1. Бутина не виновна; 2. Бутину никто в спецслужбах, включая самого Путина, не знает. Факт-чек показал, что оба — ложь. Первое — «Бутина не виновна» — опровергнуто самой Бутиной на заседании суда в Вашингтоне 13 декабря, где она признала себя виновной в заговоре против Соединенных Штатов… Судья спросила: «Признаете ли вы свою вину добровольно, без принуждения и с полным пониманием последствий?» Бутина ответила: «Да». Затем судья спросила: «Вы признаете свою вину не потому, что вам за это что-то обещали, а потому что вы виновны?» Бутина ответила: «Да, виновна». Таким образом, утверждение Владимира Путина о том, что Бутина не виновна, не соответствует правде. Что касается утверждения о том, что Бутину никто не знает в российских спецслужбах, этот факт опровергается как материалами обвинительного заключения, так и предысторией дела против Марии Бутиной», — написал Polygraph.info (отдел «Голоса Америки» по проверке фактов и журналистским расследованиям).

«Про Маришку Бутину, так и быть, напишу, раз она такая хорошая девочка оказалась и стала сотрудничать со следствием... спасибо Джеймсу Бонду, что все представляют, что русские гэбистки сплошь как Ольга Куриленко выглядят, на Маришку никто и думать-то не думал наверняка. Ведь подозрения вызывают только красивые, прилично (не дай бог модно) одетые, с чистыми волосами, без излишков в весе. А Маришка-то была полная противоположность всему перечисленному. ... В то же время такой экземпляр хорошо подходит для соблазнения старперов в США (тут так нагло, как Слуцкий на молодых, не бросаются все же пока еще, за исключением одного человека, но он по улицам не ходит без охраны). Такая, думают они, за честь почтет. Вероятно даже, что для femme fatale, как Маришка Бутина, спать по долгу службы с отходами политической жизнедеятельности было единственной доступной формой взаимодействия с мужчинами», — сказано в блоге Карины Орловой (корреспондент «Эха Москвы» в США).

Вы уж простите за большую цитату, но некоторые вещи нужно распробовать как следует, чтобы понять, прочувствовать и запомнить.

Это была оргия. Пароксизмы удовольствия. Пиршество каннибалов. Танцы вокруг столба с жертвами.

Прочувствовали? Теперь давайте разберем для наглядности.

Что это вообще была за качуча на живом человеке, в чем ее смысл и причина?

Чтобы верно оценить это поведение, нужно сначала верно оценить содержательную сторону этих изречений, а затем только сопоставить с эмоциональной.

Первое, что мы с вами узнаем, — это то, что «признание — царица доказательств».

Интереснейший поворот, вы не находите?

Вот только что эти же самые люди эту же самую фразу приписывали сталинскому прокурору Вышинскому (который, кстати, никогда ее не произносил буквально, а напротив — всячески иронизировал над этим принципом). И теперь эта фраза произносится торжественно и пафосно и исповедуется во всей ее значительно более страшной, чем воровство, кровожадной простоте.

Понимают ли наши «носители морального превосходства», что делают? Осознают ли они, что опустились? Понимают, что радуются тому, что сами называли преступлением?

На мой взгляд, да. Понимают.

Просто они вынуждены, как и тот мир, к которому себя относят, повышать ставки. Идти на то, на что раньше не шли, идти на то, на что никто не пойдет. В их понимании, пришел тот критический момент, когда Добро, чтобы победить Зло, должно стать как Зло. Пользоваться всем тем инструментарием, что и Зло: пить кровь невинных, хохотать на черном троне, потому что Зло настолько коварно, что притворяется Добром, не пьет кровь и не хохочет на черном троне. Поэтому Добро, чтобы все соответствовало должной картинке, чтобы разоблачить Зло, просто вынуждено убивать невинных, умерщвлять младенцев и подливать их кровь Злу в мацу — сбивать самолеты, убивать оппозиционеров, травить мирное население химическим оружием. Просто Зло жульнически отказывается это делать само. Приходится во имя Добра делать зло вместо Зла и подбрасывать ему на порог. Это Зло виновато в том, что вынуждено из-за него делать Добро.

Приходится лгать, клеветать, пытать, объявлять признание царицей доказательств.

Ну, а если уж до этого дошло, то почему бы еще и радостно не повизжать при виде страданий Зла и его посланников типа «Маришки» Бутиной? Почему бы не посмаковать этот сладкий момент, когда можно сказать, что она (симпатичная рыженькая девушка с красным дипломом по политологии, аспирантурой и званием магистра американского университета) уродка, тупая, не ровня мне? Ведь желает святое дело — ведется борьба со Злом. И то, что попутно будут сведены личные счеты, не так уж и важно.

Ко Злу не могут быть применимы высокие моральные стандарты Добра. Зло можно и нужно пытать, жечь в доме профсоюзов заживо, детям Зла вполне допустимо отрывать ручки и ножки.

И если это даже нравится, то это, конечно, немного стыдно — вроде как публично пукнуть, но вполне простительно. Все же свои.

То, что мы видим, этот визгливый восторг от явной подлости и произвола — это восторг холуев перед деяниями господина, могущество которого подвергли сомнению.

То, что он вдруг схватил кого-то слабого и начал терзать у всех на глазах, — это доказательство того, что он жив. А то гнусная, вопиющая подлость того, что он делает, несправедливость и наглость — доказательство его могущества. Попирает, следовательно, прав во всем.

Это, конечно же, мораль рабов.

И не рабов божьих, конечно.

В первом послании коринфянам мой любимый апостол писал:

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине…»

У этих, на наших глазах радующихся неправде и мыслящих зло, другой господин.

Они думают, что главное — это то, чтобы гегемон хоть как-то барахтался, хоть кого-то топтал, а уж величие и сияние они ему отыграют. Ведь короля играет свита.

Короля с такой свитой остается только поздравить.

Уж кто-кто, а мы им цену знаем.