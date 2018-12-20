Герой со стажем: в Челябинске судебный пристав спас женщину от последствий приступа эпилепсии

Судебный пристав Сергей Серебрянников спас женщину, у которой перед началом заседания суда случился тяжелейший приступ эпилепсии. И это далеко не первый случай в его практике. За несколько лет работы в УФССП он спас семь граждан только от эпилептических припадков, не считая других историй. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

За плечами Серебрянникова — 26 лет службы в МЧС и 6 лет работы в УФССП по Челябинской области. В очередной раз его опыт спасателя понадобился 12 декабря, когда прямо перед началом заседания у одной из участниц случилось несколько приступов эпилепсии, следовавших один за другим. Их было не остановить в течение более чем получаса, пока не прибыла скорая помощь.

«Я не сделал ничего особенного, — заявил ФАН Серебрянников. — Я нес службу на посту, прибежала секретарь судебного заседания, сказала, что у женщины эпилепсия. Я кинулся в зал судебного заседания… Действительно, женщина лежала на полу, был припадок, ее трясло. Я посмотрел, что дыхание у женщины было, пульс и сердцебиение, соответственно, тоже. Зрачки реагировали, но ей требовалась срочная помощь».

Оценив ситуацию, Сергей понял, что искусственное дыхание или непрямой массаж сердца делать не нужно. Однако при конвульсиях, сопровождающих приступ эпилепсии, человек может получить серьезную травму и его необходимо держать, а также следить, чтобы он не захлебнулся рвотными массами, не потерял сознание, чтобы у больного не запал язык и не пропало дыхание.

Именно эти меры Серебрянников и предпринял. При этом женщину трясло более получаса: припадки шли один за другим, она пережила четыре приступа подряд.

«Только она немного успокоится, начнет приходить в себя — и ее опять начинает трясти, — вспоминает Сергей. — Обычно такие припадки минут пять-десять длятся, а тут так долго, за нее было очень страшно».

Свидетели происшествия позвонили в скорую помощь, однако врачи задержались на других вызовах. По прибытию пострадавшей поставили противосудорожный укол, и она начала приходить в себя.

«Она не понимала, что с ней случилось, — рассказал Серебрянников. — Довольно молодая женщина, потом я узнал, что она инвалид второй группы. Незадолго до суда у нее была операция на мозге и серьезные проблемы с сердцем. На фоне этих заболеваний начались такие затяжные припадки».

После того как Серебрянников помог погрузить пострадавшую в машину скорой помощи, он несколько раз звонил врачам и спрашивал о ее состоянии. По дороге в больницу женщина пережила еще два приступа эпилепсии. На следующий день от сопровождавшего ее мужчины Сергей узнал, что в больнице спасенная пробыла около суток.

Сейчас герою 52 года, и уже 6 лет он работает судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Из МЧС Сергей ушел на пенсию в 45 лет с должности начальника пожарно-спасательной части в звании подполковника.

В челябинском УФССП Федеральному агентству новостей рассказали, что среди коллег Серебрянников уже считается героем со стажем — за время службы он помог многим людям.

«Это приукрасили они все! — скромничает Сергей. — Что касается эпилептических припадков, то в суд люди порой приходят в тяжелом состоянии… Где-то гуляют, пока их полиция не найдет. И потом, пока судья решает, что с ними делать, не отправить ли на медицинское освидетельствование, у них случаются припадки».

А однажды Серебрянникову пришлось оказывать медицинскую помощь адвокату.

«Я сидел вот так же на первом посту и услышал стук падающего тела, — рассказал пристав. — Я выбежал и увидел, что он лежит и в припадках корчится. На голове уже гематома, шишка размером с кулак, видимо, ударился сильно при падении. Я сделал все необходимое, привел его в чувство».

Пару лет назад Сергей помог маленькой девочке, сломавшей на улице руку. Ей он тоже оказал первую помощь, после чего доставил на машине к бабушке.