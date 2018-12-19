Оперативный сбор руководящего состава сухопутных войск РФ начался в Москве

Москва, 19 декабря. Оперативный сбор руководящего состава сухопутных войск России стартовал в российской столице, сообщили в министерстве обороны РФ.

«Под руководством Главкома СВ России генерал-полковника Олега Салюкова начал работу оперативный сбор руководящего состава Сухопутных войск», — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ.

В мероприятии также участвуют заместители главнокомандующего Сухопутных войск РФ, начальники высших учебных заведений и учебных центров, руководители органов управления главного командования.

Отмечается, что участники сбора обсудят в течение трех дней различные вопросы, в том числе обеспечение военной безопасности России.

Напомним, сбор завершится 21 декабря.