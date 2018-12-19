Гуманитарные организации объявили эвакуацию своих сотрудников на фоне вывода войск США из Сирии
Дамаск, 19 декабря. Несколько гуманитарных организаций заявили об эвакуации своих представительств из районов подконтрольных «Демократическим силам Сирии» (SDF) на северо-востоке САР. Об этом корреспонденту ФАН сообщил военный источник.
По данным источника, на фоне сообщений о выводе войск из США несколько гуманитарных организаций начали эвакуацию своих представительств из городов Кобани (Айн-аль-Араб), Тель-Абъяд и Хасака, которые находятся под контролем вооруженных формирований «Демократических сил Сирии» (SDF).
Ранее в СМИ появилась информация о том, что США приступили к выводу своих войск из Сирии. После появления новостей о выводе американских войск с сирийской территории президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter заявление о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США уже приступили к выводу войск из Сирии.
Стоит отметить, что вывод американских войск из Сирии был начат на фоне заявлений Анкары о подготовке военной операции в Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара планирует провести военную операцию против курдских радикалов на восточном берегу Евфрата в Сирии. При этом ранее Турция провела на территории Сирии две военные операции — «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь».
1 Организация запрещена на территории РФ.