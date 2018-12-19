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Стала известна вероятная причина смерти Перепиличного

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Стала известна вероятная причина смерти Перепиличного

Лондон, 19 декабря. Британский коронер Николас Хилльярд назвал предположительную причину смерти российского бизнесмена Александра Перепиличного. 

По его словам, скорее всего, предприниматель скончался от аритмии. Версию об убийстве специалист считает маловероятной, поскольку никаких следов отравляющих веществ в организме Перепиличного обнаружено не было, передает Sky News.

«Вероятность, что он умер от естественных причин, гораздо выше. Учитывая маловероятность того, что он был убит, я на основании имеющихся у меня фактов могу заключить, что господин Перепиличный скончался от синдрома внезапной смерти от аритмии», — заявил коронер, выступая в Центральном уголовном суде в Лондоне.

Напомним, что Перепиличный, которого связывали с «делом Магнитского», скончался в 2012 году во время утренней пробежки возле своего особняка в британском Вейбридже. Обстоятельства его смерти долгое время считались невыясненными.

Автор: Антон Соколов
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