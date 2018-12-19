«Решил закрутить лампочку»: в Киеве назвали причину смерти российского добровольца в львовской колонии

Киев, 19 декабря. Гражданин России Валерий Иванов скончался в колонии Дрогобыча Львовской области. Как сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека Верховной рады Людмилы Денисовой со ссылкой на данные прокуратуры, мужчина умер от сердечного приступа.

«По информации Дрогобычской прокуратуры, 9 декабря Валерий Иванов, находясь в комнате отдыха для заключенных, решил закрутить лампочку, которая перегорела. Для этого он залез на складную лестницу, однако не удержался и упал на спину. Затылочной частью головы он ударился об урну для мусора, в результате чего наступила смерть», — говорится в сообщении.

По факту смерти россиянина прокуратура возбудила уголовное дело. Данные судмедэкспертизы станут известны через месяц.

Обстоятельства смерти гражданина РФ, который вступил в ряды Народной милиции ЛНР и находился в Донбассе в качестве добровольца, выясняют российские дипломаты, пишет «Царьград».

В свою очередь в ЛНР считают, что мужчина был убит надзирателями колонии в результате конфликта. По данным «Ридуса» россиянина должны были обменять в конце 2017 года, однако в последний момент решили оставить в заключении.