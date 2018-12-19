Тогда судей нужно прятать за барьер: правоохранители и адвокаты выступили против отмены клеток в залах суда

Прошло несколько месяцев после заявления председателя Совфеда Валентины Матвиенко о том, что уже в этом году из российских судов уберут клетки-аквариумы для подсудимых. Эйфория от того, что наши суды станут более гуманными, улеглась, и юристы трезво оценили, насколько реально сейчас полностью отказаться от защитных кабин в залах судебных заседаний.

Федеральное агентство новостей опросило представителей правоохранительных органов и адвокатов, чтобы выяснить их мнение по поводу содержания подсудимых в специальных клетках-аквариумах. Юристы по-разному отнеслись к этой инициативе законотворцев — от полного неприятия до восторга, но все склоняются к одному — в данный момент конвойная служба и служба судебных приставов не готовы к нововведению.

Больше всех критикуют инициативу депутатов и сенаторов правоохранительные органы. Если официально МВД пока никак не прокомментировало эту ситуацию, то профсоюз сотрудников полиции очень недоволен грядущей отменой защитных кабин в процессуальной зоне залов судебных заседаний.

«Вот представьте банду ГТА, члены которой напали на конвой в Москве, — говорит Михаил Пашкин, председатель Московского межрегионального профсоюза сотрудников полиции. — Как таких товарищей посадишь в зале суда? Около каждого нужно по два пристава ставить или по два сотрудника полиции. Бандит прыгнет вперед или кому-нибудь голову свернет. Ему же терять нечего. Они же понимают, что у них пожизненное у всех. Можно, конечно, идти на поводу у европейских товарищей в плане улучшения содержания заключенных. Брейвик вон убил сто с лишним человек (в реальности погибло 77 человек и 151 получил ранения. — Прим. ФАН) и учится себе спокойно. Компьютер требует, в суд подает. Полный бред».

Михаил Пашкин начал службу в органах МВД еще в СССР — в 1985 году, работал оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным службы УБХСС Московского угрозыска, старшим инспектором по охране правительственных органов, с августа 1991 года — в штабе охраны Бориса Ельцина.

«Я считаю, клетки не нужны в делах легкой и средней тяжести, — продолжает Михаил Петрович. — Какой смысл в клетку сажать алиментщика? Те, кто совершил тяжкие преступления, по ним не только клетка, по ним высшая мера наказания плачет. Таких держать только в клетке нужно. Если преступление не будет доказано в суде, то человеку выплачивают компенсацию за моральный вред. Может, нашим депутатам лучше подумать над тем, чтобы увеличить компенсацию за необоснованное обвинение, за необоснованное содержание под стражей? А не придумывать, как быть хорошими перед Западом, якобы соблюдая права человека. Представьте, в зале сидит преступник, без клетки, без наручников. А рядом с ним адвокат, а то и два. А где будет сотрудник полиции в это время находиться? Позади него. Он преступнику удавку на шею должен накинуть или поводок-ошейник? Чтобы подсудимый не дернулся вперед. Обвиняемый может что угодно сделать. Тогда судей нужно прятать за барьер».

Федеральная палата адвокатов от имени российского адвокатского сообщества уже заявила о своем отношении к клеткам в суде. Она однозначно поддержала законопроект и просила скорейшего его принятия. Однако многие адвокаты, причем известные и с огромным опытом защиты в уголовном производстве, высказали свои опасения. Юрий Новолодский, президент Балтийской коллегии адвокатов, государственный советник юстиции 2-го класса, один из сильнейших защитников в стране, считает, что гораздо важнее посадить рядом подсудимого и его адвоката, а от отсутствия клетки, если подзащитный и защитник будут сидеть в разных концах зала, толку немного.

«В принципе, казалось бы, это делается для смягчения, либерализации, — пояснил ФАН Юрий Михайлович. — Но у нас левая рука не ведает, что творит правая. Лучше бы разрешили подсудимым находиться рядом со своим адвокатом, как во всем мире. Что толку от отсутствия клеток, если подсудимого посадят в другом конце зала? Ничего плохого в отмене решеток нет. Но надо разрешить сидеть рядом с адвокатом. Потому что иногда надо обменяться мнениями, а не просить каждый раз делать перерыв на пять минут, чтобы что-то согласовать».

Новолодский сомневается, что отмена клеток в наших условиях вообще приживется.

«В целом отмена клеток — это хорошо. Но с другой стороны, у нас это не приживется, — утверждает собеседник ФАН. — Когда я был молодым адвокатом, в городском суде был такой случай. Тогда не было решеток. При оглашении приговора один из осужденных, когда он понял, что приговор будет обвинительный, вскочил на эти перильца, прыгнул на стол суда. По столу пробежал и выпрыгнул в окно. Это был первый этаж, он убежал. Его поймали через какое-то время. И при этом, когда он бежал по судейскому столу, конвоиры стреляли в него: выбоины в стене, судьи в составе трех человек забились под стол... Поэтому для определенных личностей, которым терять уже нечего, в порядке исключения вот эти клетки надо бы сохранить. Для тех, кто действительно социально опасен. Может, я сейчас говорю не как адвокат, но надо постоянно помнить о том, что ситуация может выйти из-под контроля».

Адвокат Игорь Решетников тоже хорошо известен своими громкими делами. Он представлял интересы футболиста Александра Кержакова в деле нефтеперегонного завода и исчезновения со счетов на тот момент игрока «Зенита» 300 миллионов рублей. Решетников не согласен с мнением Новолодского и Пашкина, что подсудимых нужно делить на категории. Он считает, что это нарушение прав человека. А уничтожение клеток-аквариумов можно начинать лишь после того, как будет проведена реформа служб конвоя и судебных приставов.

«Притом что начинание благое, правильное и имеет право на жизнь, мне кажется, сил и возможностей у конвойной службы для того, чтобы обеспечить порядок в зале судебных заседаний, не будет, — говорит Игорь Решетников. — Поэтому при всех их минусах и издержках обойтись без клеток в настоящее время, пока не реформируют конвойную службу, нельзя. Кроме увеличения конвойной службы, ее необходимо совершенно по-другому экипировать всеми необходимыми средствами. Из того, что сейчас есть, это полицейский и пожилая женщина, а в клетке 10–15 человек сидят. И что они смогут сделать, если нет клетки? Разделение людей по категориям (одних надо сажать в клетку, других — нет) — это тоже, по идее, разумное, человеколюбивое, благое начинание. Но до тех пор, пока человек не признан судом виновным, он не преступник. И в данном случае будет ярко выраженное нарушение прав подсудимых. Пока их не осудят — у них статус совершенно одинаковый».

Мнение о реформе службы конвоя, ее увеличении и новой экипировке поддерживает и адвокат Михаил Тимошатов. Адвокатом он стал относительно недавно, а до этого работал старшим следователем Следственного отдела по Фрунзенскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Именно в производстве у Тимошатова было громкое дело 68-летней Тамары Самсоновой, прозванной в СМИ «старушкой-потрошительницей» и «Бабой-ягой». Женщина подозревалась в двух убийствах с особой жестокостью, а в итоге была направлена на принудительное психиатрическое лечение в специализированную психиатрическую больницу в Казани.

«Отмена клеток и аквариумов соответствует всем нормам европейского суда, соблюдению прав человека, — утверждает Тимошатов. — Это, безусловно, хорошая тенденция. Это должно положительно повлиять на суды в плане равноправия сторон. С другой стороны, безопасность в процессе будет достаточно сложно обеспечить. За всю мою практику, как следователя, так и адвоката, ситуации, когда подсудимый хотел сбежать, были достаточно редки. Они, как правило, происходят в больших делах. Как с бандой ГТА, когда они совершили попытку побега из Московского областного суда. Есть разные типы содержащихся под стражей людей. Существует общий режим содержания под стражей, именно во время следствия. А есть люди опасные, которых содержат в одиночной камере, изолированно. Здесь можно применить эту же практику. Я боюсь, что мы столкнемся с такой проблемой, что безопасность в судах некому будет обеспечивать. Людей, работающих в полиции и службе судебных приставов, мало. Из-за такой инициативы возникнет некий коллапс в судах, связанный с тем, что невозможно будет обеспечить сразу несколько судебных заседаний. И сейчас есть проблема — постоянные задержки из-за того, что конвой не приезжает».

Наибольшие трудности, по мнению Тимошатова, могут возникнуть в первую очередь в Москве, где уже сейчас заметны проблемы с конвойной службой.

«У нас даже в регионах по-разному суды проходят, — рассказывает Михаил. — Например, в Петербурге одно продление меры пресечения — один подсудимый сидит. В Москве абсолютно по-другому. Сидят одновременно четыре обвиняемых в клетке, и одновременно по ним рассматриваются дела. Там даже порядок другой. Видимо, настолько все плохо с конвоем. Четверых заводят. Они там сидят и слушают, как другим меру продлевают. Посмотрите на репортажи из зала суда по продлению меры пресечения Кокорину и Мамаеву».

Таким образом, даже юристы, которые, по идее, должны радоваться этому законопроекту, неоднозначно оценивают его. И все согласны с тем, что ни служба судебных приставов, ни конвойная служба МВД на данный момент не готовы к отказу от клеток-аквариумов. Треть регионов страны потратила за последние годы несколько миллиардов на замену решетчатых кабин для подсудимых на стеклянные. Стоимость последних зависит от стекла. Пулестойкое — от 138 тысяч рублей, ударостойкое — от 88 тысяч. Вопрос — зачем столько тратили, если теперь их нужно будет снести? Вряд ли производитель кабин вернет деньги по выполненному контракту.