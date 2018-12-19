Белый дом выступил с заявлением о выводе войск из Сирии

Вашингтон, 19 декабря. США приступили к выводу своих войск из Сирии, сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ранее Трамп в микроблоге Twitter объявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 в Сирии. Глава американского государства напомнил, что перед американскими войсками в Сирии стояла цель победить «Исламское государство». Примечательно, что Дамаск не давал Вашингтону разрешение на нахождение в стране.

«Мы начали возвращать войска США [на родину], переходя к следующему этапу данной кампании», — говорится в заявлении, посвященной американской операции в Сирии.

В заявлении также говорится, что победа США над «Исламским государством» не означает окончание работы антитеррористической коалиции.

Напомним, еще в конце 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что Сирия полностью освобождена от боевиков «Исламского государства» и что, соответственно, задача ВКС России в рамках борьбы с террористической группировкой в республике выполнена успешно.

Стоит отметить, что Трамп обещает вывести из Сирии американские войска с весны.

1 Организация запрещена на территории РФ.