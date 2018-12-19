«Важнейшее событие»: Кадыров объявил о запуске первого энергоблока Грозненской ТЭС

Грозный, 19 декабря. В столице Чеченской республики состоялась торжественная церемония запуска первого энергоблока Грозненской ТЭС. Компания «Газпром энергохолдинг» ввела в эксплуатацию первый энергоблок, мощность которого составляет 180 мегаватт. В настоящее время осуществляется строительство второго энергоблока.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал запуск энергоблока важнейшим событием в послевоенной истории республики.

«Важнейшее событие в послевоенной истории Чечни! Сегодня под нагрузку поставлен первый энергоблок Грозненской ТЭС», — написал Кадыров.

По его словам, в церемонии открытия ТЭС приняли участие полномочный предстваитель президента России в СКФО Александр Матовников, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, а также представители компании «Газпром».

Глава Чечни также добавил, что второй энергоблок Грозненской ТЭС будет запущен в 2019 году. После выхода на проектную мощность Грозненская ТЭС сможет полностью покрыть потребности республики в электроэнергии.