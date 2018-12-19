«Решение военного времени»: адвокат Винника намерен помешать экстрадиции россиянина во Францию

Афины, 19 декабря. Верховный суд Греции поддержал решение салоникского суда первой инстанции выдать Франции россиянина Александра Винника, который находится в греческой тюрьме с июля 2017 года. Адвокат Винника пообещал использовать все возможные методы, чтобы не допустить экстрадиции во Францию.

В среду Верховный суд Греции отклонил апелляцию Винника и принял решение выдать россиянина французским властям.

Адвокат Винника Тимофей Мусатов назвал процесс в отношении своего клиента «судебным беспределом». По его словам, решения принимаются исходя из политической обстановки, а не наличия или отсутствия доказательств.

«Тут идет речь об условиях так называемой гибридной войны, в случае которой все законы уходят на второй план. По этому решению, которое вынесено, отклонили апелляцию. Это сугубо решение военного времени», — сказал адвокат Винника в беседе с телеканалом «360».

Мусатов отметил, что Афинам приходится принимать решения, «находясь между Америкой и Россией». По словам защиты, греческой стороне было проще выдать Винника французским властям, чтобы удовлетворить Москву и Вашингтон.

Винник был задержан в Греции летом 2017 года по запросу Соединенных Штатов. Его обвиняют в отмывании от четырех до девяти миллиардов долларов с помощью криптовалютных бирж.

В среду Винник заявил, что он голодает больше 20 дней. По его словам, голодовка продолжится, если власти Греции выдадут его Франции, а не России.