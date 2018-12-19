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В Госдуме поддержали предложение петербургских депутатов запретить энергетики детям

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В Госдуме поддержали предложение петербургских депутатов запретить энергетики детям

Москва, 19 декабря. Депутаты Госдумы поддержали предложение своих петербургских коллег, которые в среду приняли во втором чтении законопроект о запрете продажи безалкогольных энергетиков детям.

По словам депутата ГД Виталия Милонова, речь идет о развитии идей его собственного законопроекта, который запрещает продажу алкогольных энергетиков несовершеннолетним. Однако и безалкогольные напитки могут быть вредны для растущего организма, считает парламентарий.

«Детям их нельзя продавать по определению, потому что они содержат кофеин», — подчеркнул он.

Аналогичной точки зрения придерживается депутат Госдумы РФ Сергей Боярский. По его словам, окончательное решение о запрете нужно принимать при наличии заключения от врачей-педиатров, однако сам он поддерживает такую инициативу. По словам Боярского, любые напитки «сомнительного химического состава», которые могут стимулировать нервную систему, скорее вредны организму, чем полезны, пишет издание «ПолитЭксперт».

Автор: Антон Соколов
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