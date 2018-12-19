Сирия должна зачистить «тихую гавань» терроризма — эксперт: Идлиб может стать истоком новой войны

Помощник секретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов назвал сложную обстановку в провинции Идлиб основной проблемой Сирии на данный момент. Об этом он заявил корреспонденту РИА Новости. Подробнее о ситуации в этом регионе и возможном разрешении кризиса читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

По мнению представителя российского Совета Безопасности, есть серьезная опасность, что Идлиб в ближайшее время может стать настоящей «тихой гаванью» для террористических группировок. Допустить этого нельзя, однако противодействовать этому следует крайне аккуратно и постепенно, добавил он.

«Действовать там нужно поэтапно, кропотливо отделяя террористов от менее радикальной оппозиции, готовой включиться в политический процесс и мирное строительство», — считает Александр Венедиктов.

Он напомнил о гуманитарном коллапсе в Ракке, Мосуле и других районах Сирии и Ирака, где действовала западная коалиция во главе с США. Американцы и их союзники зачастую наносили удары без разбора, в том числе в жилых кварталах населенных пунктов, что привело к тысячам. жертв среди мирного населения. Повторения этого допускать нельзя, подчеркнул помощник секретаря Совбеза РФ.

Стоит отметить, что в районе «Большого Идлиба», охватывающего также окраины соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, в настоящее время работает демилитаризованная зона. Несмотря на это, базирующиеся внутри этого анклава террористы «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) и боевики так называемой вооруженной оппозиции продолжают совершать все новые обстрелы, провокации и нападения.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, полковник запаса и военный эксперт Андрей Кошкин считает, что вскоре Дамаск будет вынужден вернуться к первоначальной идее полномасштабного наступления против джихадистов в этой области. Такое мнение он выразил в интервью корреспонденту ФАН.

«Действительно, Идлиб — это серьезная головная боль для Сирии сегодня. В свое время, когда искали варианты оптимального решения этой проблемы, сошлись на непосредственно зачистке данного региона путем полноценной операции правительственных войск. Это было бы вполне оправданное хирургическое вмешательство, которое, наверняка, имело бы очень благоприятные последствия для провинции. Однако из-за уговоров Анкары был дан последний шанс тому, чтобы добиться мира на этом направлении почти без военных действий», — пояснил наш собеседник.

Он напомнил, что именно турецкая сторона настояла на этом осенью, взяв на себя обязательства по выведению всех тяжелых сил исламистов за пределы очерченной буферной зоны.

«Тем не менее эта полоса деэскалации в 15-20 километров глубиной пока не привела к серьезным результатам. Турция должна была обеспечить выход боевиков из данного района, но, как отмечает российский президент Владимир Путин, у нее пока, к сожалению, не все получается по Идлибу. Мне кажется, что на сегодня в головах сирийцев и российских специалистов по-прежнему остается первоначальный план, который, скорее всего, окажется значительно эффективнее. Есть серьезная вероятность, что к нему уже скоро и правда придется вернуться», — предполагает эксперт.

Уже сейчас данный регион стал практически оазисом для терроризма. Со временем джихадисты лишь наберут силы, и тогда это может обернуться уже по-настоящему крупными наступлениями на позиции САА в северо-западной части Сирии.

«Пока что Идлиб действительно почти является той самой «тихой гаванью», о которой говорил представитель нашего Совбеза, и в дальнейшем этот рассадник террористической угрозы будет только расти. Это не менее, если не более больная точка на теле Сирии, нежели лагерь «Ар-Рукбан» на юге страны. Там тоже не обходится без американцев в роли спонсоров исламистов, которые, в свою очередь, наверняка, как-то сообщаются с боевиками Идлиба. Жизнь в этих регионах — фактически кромешный ад для мирных граждан, и, скорее всего, там уже пора действительно наводить порядок усилиями вооруженных сил САР и ВКС РФ», — резюмировал Андрей Кошкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.