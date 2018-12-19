Концерт Егора Крида в Сургуте отменили из-за госпитализации певца

Москва, 19 декабря. Популярный российский певец Егор Крид сообщил об отмене концерта в Сургуте, об этом он написал в посте в Instagram.

Крид опубликовал видео из больницы, где он лежит под капельницей. Артист обратился к поклонникам с просьбой заботиться о своем здоровье. Выступление, которое должно было состояться в клубе «Вавилон» в Сургуте, перенесли на 14 мая следующего года.

Певец пообещал, что все купленные ранее билеты будут действительны, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Поклонники расстроились из-за отмены концерта, но с пониманием отнеслись к его положению. Некоторые предположили, что артист сдает кровь в качестве донора.