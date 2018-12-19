«Нельзя сказать, что кто-то приелся»: в Госдуме высказались по поводу отставки Мутко и слухов о Газзаеве

Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза, написав заявление об уходе с этой должности по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы организации стал Сергей Прядкин — до выборов, которые состоятся в феврале 2019 года.

Депутат Государственной думы РФ Василий Власов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей с удовольствием высказался по теме отставки Мутко и относительно слухов, что сменить его на этом посту может депутат Валерий Газзаев.

«Что касается РФС, мы, мне кажется, должны понимать, что за это время (в течение которого Мутко возглавлял РФС. — Прим. ФАН) многое сделано и есть определенные положительные изменения, — отметил член фракции ЛДПР. — Будем надеяться, что [теперь] Виталий Мутко все-таки сконцентрируется на [основной] должности. Он является вице-премьером. Поэтому он будет больше внимания уделять работе в правительстве РФ».

Как признался Власов, он и его коллеги по партии уже много раз говорили — было бы правильным, если бы в РФС случились определенные изменения в руководящем составе (Мутко возглавлял организацию с 2005 по 2009 годы и с 2015-го по сей день. —Прим. ФАН).

«Нельзя сказать, что кто-то приелся. Но, дабы искоренить различные моменты, связанные с тем, что люди уже привыкли к тому или иному стилю, к тому или иному человеку, было бы логично такую ротацию все же провести», — сказал член комитета ГД РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Он высказал свое личное мнение: Виталий Мутко в должности вице-премьера курирует достаточно важное направление — отвечает за вопросы строительства и регионального развития. Поэтому было бы правильно, чтобы Российским футбольным союзом руководил другой человек. У Мутко же было «много должностей».

Высказался Власов и по поводу своего коллеги не только по нижней палате парламента, но и по комитету, где Валерий Газзаев является заместителем председателя.

«Газзаев — человек с большим футбольным прошлым, — заявил депутат. — Я, будучи еще школьником, хорошо помню, как он тренировал ЦСКА, клуб, за который я болею. Помню, как смотрел финал Кубка УЕФА, где ЦСКА выиграл у «Спортинга» (весной 2005 года в Лиссабоне со счетом 3:1. — Прим. ФАН). Поэтому такая кандидатура [на пост главы РФС] — достаточно сильная».

Ранее отставку Мутко прокомментировал его предшественник в качестве президента главного футбольного органа в стране Вячеслав Колосков.