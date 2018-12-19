Геращенко придумала, как напомнить в Минске, что «Крим — це Украина»

Киев, 19 декабря. Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко придумала новый способ напомнить участникам встречи в Минске о территориальных претензиях Украины на российский Крым.

Парламентарий по дороге в белорусскую столицу опубликовала фотографию из самолета, в которой продемонстрировала патриотический резиновый браслет, на котором синими буквами на желтом фоне написано «Крим — це Украина» («Крым — это Украина»).

«Крым — это Украина! Азовское море тоже. Напомним об этом в Минске, где сегодня состоится последняя в этом году (всего-101) встреча», — пишет Геращенко в соцсетях.

Вице-спикер Рады добавила, что Киев требует «деоккупацию» Донбасса, Черного и Азовского морей, а также допуск туда наблюдателей СММ ОБСЕ.

Отметим, что заявления украинской стороны, касающиеся Азовского и Черного моря, а также Крыма, являются грубым нарушением регламента минского формата, который предназначен только для урегулирования конфликта в Донбассе и больше ни для чего. Во время прошлого раунда переговоров представитель России Борис Грызлов демонстративно покинул зал, когда украинская сторона вновь начала зачитывать требования по Азовскому морю.

По словам представителей Донецкой народной республики, украинские делегаты нередко намеренно срывают встречи в Минске, отказываясь обсуждать насущные проблемы, меняя повестку встречи или попросту не являясь на нее.Так вышло и в этот раз. Представители Киева в подгруппе по безопасности отказались обсуждать новое перемирие, приуроченное к новогодним и рождественским праздникам, пишет «Свободная пресса» со ссылкой на представителя ЛНР Романа Иванова.

Впрочем, ни одно из 20 перемирий, заключенных после подписания минских соглашений, Киев так и не выполнил, как не выполняет и сам «Минск-2».