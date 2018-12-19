«Чемодан, вокзал, Ростов»: в Киеве пугают жителей Донбасса «насильственной реинтеграцией»

Киев, 19 декабря. В Киеве продолжают пугать жителей Донбасса «насильственной реинтеграцией» региона. Известный украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк заявил, что власти Украины должны «насильно провести реинтеграцию» Донбасса.

По его словам, украинские власти не должны обращать внимание на мнение людей, которые проживают на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

«Что думают те люди, которые там живут, мне совершенно безразлично, даже плевать на это. Если кто-то из них не может реинтегрироваться в украинское пространство, сознание, то нет никаких моральных оснований удерживать этих людей на Украине. Чемодан, вокзал, Ростов», — заявил Кондратюк, отвечая на вопросы читателей издания «Главред».

Он также добавил, что в Донбассе нет коренного населения, поэтому все жители юго-восточных регионов Украины, которые не согласны с нынешней политикой Киева, должны принять украинские правила, или покинуть территорию страны.

Напомним, в конце февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. По словам Порошенко, закон о реинтеграции является сигналом для Крыма и Донбасса о том, что они «неотъемлемая часть» Украины.

Закон дает Киеву право использовать вооруженные силы Украины в мирное время без объявления войны. При этом многие украинские политики отметили, что данная норма противоречит положениям конституции Украины.

По словам полномочного представителя России в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Бориса Грызлова, закон о реинтеграции Донбасса противоречит мирному урегулированию конфликта в Донбассе, а также перечеркивает минские соглашения. При этом власти Донецкой народной республики заявили, что данный закон нацелен на геноцид населения Донбасса.