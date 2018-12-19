Заигрывание США с курдами провоцирует новый кризис в Сирии — Захарова

Москва, 19 декабря. Ситуация в районе сирийско-турецкой границы может спровоцировать новый кризис из-за того, что Соединенные Штаты заигрывают с курдами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

По словам российского дипломата, нелегальное присутствие Вашингтона провоцирует рост напряженности на северо-востоке Сирии.

«Основной причиной которой (напряженности) является сохранение незаконного военного присутствия США: продолжающиеся заигрывания Вашингтона с сепаратистски настроенными курдскими политиками и рост озабоченности в Анкаре относительно возникающих при этом угроз для национальной безопасности Турции, развеять их американцам пока не удается», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова Захаровой.

В итоге ситуация в Заевфратье вдоль сирийско-турецкой границы и в районах, которые недавно пережили нашествие боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России), сильно обострилась и может вылиться в острый кризис, отметила Захарова.

По ее словам, незаконное присутствие США в Сирии превращается из фактора борьбы с международным терроризмом в опасное препятствие на пути к урегулированию ситуации.

1 Организация запрещена на территории РФ.