Изначальная гипотеза не подтвердилась: в «Сколково» назвали причину падения аэротакси

Генеральный директор компании «Бартини», резидента Фонда «Сколково», Илья Ханыков в интервью Федеральному агентству новостей рассказал о том, что показательный полет одной из разработанных его коллективом моделей аэротакси оказался неудачным из-за того, что аппарату не хватило тяги.

Напомним, 7 декабря на территории наукограда «Сколково» открылась первая в мире исследовательская лаборатория аэротакси. Демонстрация полета одной из моделей завершилась падением летательного аппарата в сугроб.

«Оказалось, что было скрытое повреждение, полученное, скорее всего, при транспортировке, и это повреждение не заметили в ходе предполетной подготовки. Из-за нарушения геометрии полетный контроллер пытался компенсировать это измененное состояние летательного аппарата и снизил тягу некоторых винтов. Аппарату пришлось садиться. Наша изначальная гипотеза была о том, что тяги не хватало из-за батареек. Она не подтвердилась», — рассказал ФАН руководитель компании-разработчика.

При этом Илья Ханыков отметил, что нельзя считать полет полностью неудачным. Главная цель состояла не в том, чтобы пролететь в небе определенное расстояние, а в том, чтобы продемонстрировать регистрацию полета в международной системе выделения, мониторинга и управления воздушными коридорами Exponent.

По словам разработчика, попавший в объективы десятков камер кратковременный полет, несмотря на неудачное приземление, был зарегистрирован в системе.

«Главное в том, как транспондер, который мы прикрепили к летательному аппарату, зарегистрирует в системе полет и как будет видно его в режиме реального времени. Начало положено, впереди огромная работа по поиску путей. Как все технологии, задействованные на площадке и в воздухе, работают вместе, как они становятся совместимыми друг с другом и как в итоге рождается услуга пассажирских перевозок на основе подобных устройств — это и есть предмет прошедшей демонстрации», — отметил Илья Ханыков.

Руководитель компании-разработчика также не исключил возможность проведения повторной демонстрации полета аэротакси, однако конкретной даты пока не назвал.