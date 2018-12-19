В Вашингтоне рассказали, сколько денег США могут выделить Украине на военные цели

Киев, 19 декабря. США могут выделить Украине 125 млн долларов в качестве военной помощи в январе 2019 года. Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер на встрече со спикером Рады Андреем Парубием.

По словам Волкера, вопрос о выделении денежных средств будет рассматриваться в Конгрессе США. Волкер подчеркнул, что в Белом доме могут поддержать Киев по вопросам укрепления противовоздушной обороны, а также обороны морского побережья Украины.

Ранее эксперт в области международной политики Тед Карпентер назвал наращивание поставок оружия из США на Украину опасным. По его словам, официальные лица в администрации Трампа небрежно относятся к сотрудничеству США с экстремистскими элементами на Украине.

Напомним, в 2017 году власти США одобрили поставки Киеву различного оружия, в том числе переносных ракетных противотанковых комплексов Javelin.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что такие действия ведут к эскалации конфликта на юго-востоке Украине.