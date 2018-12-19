ВСУ продолжат уколы и жабьи прыжки: эксперт объяснил отказ Киева от «новогоднего» перемирия в Донбассе

Украинская делегация покинула переговоры подгруппы по безопасности в Минске, на которых обсуждался вопрос о введении в Донбассе «новогоднего» перемирия с 22 декабря.

Как сообщило министерство иностранных дел Донецкой народной республики, «представители Киева демонстративно покинули зал переговоров, тем самым подтвердив свою неготовность к согласованию перемирия», которое предложили ввести республики Донбасса.

Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей политический обозреватель информационного агентства News Front Сергей Веселовский, поведение украинской стороны ожидаемо.

«О военных провокациях, которые готовит в конце декабря президент Украины Петр Порошенко, говорят не просто так. Ему необходимо продлить военное положение. Поэтому какое может быть «новогоднее» перемирие в Донбассе, если там со дня на день могут начать военные действия? И об этом говорит не только министр иностранных дел России Сергей Лавров, но и руководитель ДНР Денис Пушилин. Причем он был достаточно жесток в своем заявлении», — заметил Сергей Веселовский.

При этом эксперт не исключил, что провокация Киева может быть совершена не только в Донбассе, но и на российско-украинской границе в Крыму, и даже в российских городах.

«Провокации могут быть везде. Особенно учитывая тот факт, что в России на сегодняшний день находятся миллионы украинцев. Где гарантия того, что среди них нет диверсантов? А цель всего этого — спровоцировать Россию на ответные меры против Украины. Чтобы Порошенко потом мог говорить о «российской агрессии» и необходимости защищаться от нее», — считает Сергей Веселовский.

Однако он отмечает: судя по тому, что произошло сегодня в Минске, и последовавшему за этим заявлению представителя Киева в подгруппе Ирины Геращенко, согласно которому к разговору о «новогоднем» перемирии вернутся только 27 декабря с помощью конференц-связи по Skype, Донбасс остается первым в списке мест, где Украина совершит какую-то провокацию.