Порошенко и Волкер обсудили дальнейшее давление на Россию

Киев, 19 декабря. Украинский президент Петр Порошенко встретился со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. На переговорах был поднят вопрос об инциденте в Керченском проливе, а также о давлении на Москву.

В пресс-службе Порошенко утверждают, что президент Украины и Волкер скоординировали подходы по продолжению международного давления на российскую сторону, «которая должна обеспечить чёткое уважение к свободе судоходства».

Кроме того, они сошлись во мнении, что именно антироссийские санкции, их дальнейшее усиление «остаются важным элементом мирного урегулирования ситуации и сдерживания российской агрессии против Украины».

С визитом в Киев Волкер прибыл накануне 18 декабря.

Отметим, что идею вводить новые санкции против РФ после провокации ВМСУ в Керченском проливе поддерживают далеко не все западные партнеры Киева. В частности, против выступили Германия и Франция.