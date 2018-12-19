Порошенко и Волкер обсудили дальнейшее давление на Россию
Киев, 19 декабря. Украинский президент Петр Порошенко встретился со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. На переговорах был поднят вопрос об инциденте в Керченском проливе, а также о давлении на Москву.
В пресс-службе Порошенко утверждают, что президент Украины и Волкер скоординировали подходы по продолжению международного давления на российскую сторону, «которая должна обеспечить чёткое уважение к свободе судоходства».
Кроме того, они сошлись во мнении, что именно антироссийские санкции, их дальнейшее усиление «остаются важным элементом мирного урегулирования ситуации и сдерживания российской агрессии против Украины».
С визитом в Киев Волкер прибыл накануне 18 декабря.
Отметим, что идею вводить новые санкции против РФ после провокации ВМСУ в Керченском проливе поддерживают далеко не все западные партнеры Киева. В частности, против выступили Германия и Франция.