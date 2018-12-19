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СМИ сообщили о приказе Трампа вывести войска из Сирии

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СМИ сообщили о приказе Трампа вывести войска из Сирии

Вашингтон, 19 декабря. Американский президент Дональд Трамп якобы отдал приказ о полном выводе войск Соединенных Штатов из Сирии, утверждают СМИ.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на официальный источник.

Ранее Трамп заявил о победе Вашингтона над террористической организацией «Исламское государство»1, которая запрещена в России. американский лидер напомнил, что целью нахождения американских войск на территории САР — победа над «Исламским государством».

Американцы находятся в Сирии без официального разрешения Дамаска. Власти республики не раз заявляли, что действия Соединенных Штатов усугубляют ситуацию в регионе.

Напомним, о победе над террористической группировкой «Исламское государство» еще год назад заявлял президент России Владимир Путин.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Данила Копп
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