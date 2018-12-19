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Захарова обвинила Киев в насилии над журналистами

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Захарова обвинила Киев в насилии над журналистами
Москва, 19 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена ситуацией с безопасностью журналистов, сложившейся на Украине. По ее словам, сотрудников СМИ на Украине подстерегает множество угроз, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Представители СМИ подвергаются физическому насилию с подачи официального Киева. Призываем профильные структуры жестче осуждать давление на журналистов на Украине», — сказала Захарова, предупредив журналистов об угрозах, подстерегающих их на Украине. 

Дипломат напомнила, что на Украине по-прежнему нет никаких подвижек в расследовании убийств Олеся Бузины, Павла Шеремета и других журналистов.

Захарова подчеркнула, что в России безопасности сотрудников СМИ уделяется особое внимание. Отметим, ранее бывший премьер Украины Николай Азаров обвинил киевские власти в том, что они установили в стране «особую свободу слову».

Последовательный критик действующей украинской власти заявил, что президент Петр Порошенко боится только правды.  

Известный тележурналист Павел Шеремет был убит в Киеве в июле 2016 года, в его автомобиль была заложена взрывчатка. Писателя и журналиста Олеся Бузину также убили в украинской столице, 16 апреля 2015 года киллер подкараулил его у дома.

Резонансные убийства журналистов по-прежнему остаются нераскрытыми.

Автор: Герман Парло
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