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Путин выступит на вечере в честь Дня сотрудников органов внутренней безопасности

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Путин выступит на вечере в честь Дня сотрудников органов внутренней безопасности

Москва, 19 декабря. Президент РФ Владимир Путин в четверг выступит на торжественном мероприятии в честь празднования Дня сотрудников органов внутренней безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Двадцатого декабря президент РФ Путин выступит на торжественном вечере, посвященном Дню сотрудников органов безопасности», — говорится в сообщении​​​.

Напомним, что День сотрудников органов внутренней безопасности — профессиональный праздник, который ежегодно отмечается сотрудниками ФСБ, ФСО и другие спецслужбы России. Он был установлен первым президентом России Борисом Ельциным в декабре 1995 года. До этого 20 декабря был так называемым «Днем чекиста» — праздником советских органов госбезопасности.

Автор: Антон Соколов
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