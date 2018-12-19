«Колоссальный откат от прав и свобод»: Захарова отреагировала на «шпионский скандал» в Литве

Москва, 19 декабря. Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала шпионский скандал в Литве очередным проявлением русофобской политики Вильнюса, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Кроме того, по ее мнению, «это колоссальный откат от демократических прав и свобод». Дипломат с иронией заметила, что именно в их поисках прибалтийские страны устремились на Запад, «интегрировались в НАТО и Евросоюз».

«Уже даже не знаю, откат ли это или полный отказ от поддержки заявленного демократического курса», — добавила она.

Напомним, в среду глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил о задержании в стране группы лиц, которые якобы занимались шпионажем по заданию российской спецслужбы. Кроме того, литовские правоохранители задержали проживающего в стране россиянина Валерия Иванова. При обысках у него якобы нашли огнестрельное оружие.