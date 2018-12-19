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Путин поручил Кабмину определить критерии по привлечению инвестиций

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Путин поручил Кабмину определить критерии по привлечению инвестиций

Москва, 19 декабря. Президент России Владимир Путин поручил правительству выработать критерии привлечения частных инвестиций в нацпроекты. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации: выработать критерии привлечения частных инвестиций в национальные проекты, предусмотренные указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года», — говорится в сообщении.

Глава государства поручил Кабмину представить доклад до 31 декабря текущего года.

Также российский лидер дал поручение определить порядок формирования портфеля проектов для привлечения частных инвестиций в нацпроекты федеральными ведомствами. Ответственным за выполнение поручения, которое необходимо выполнить до 1 февраля следующего года, назначен глава министерства финансов России Антон Силуанов.

Автор: Данила Копп
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