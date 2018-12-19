Виталий Мутко покидает пост президента РФС | 19 декабря | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Вице-премьер Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза Вице-премьер Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза. Эту должность он занимал более трех лет и с декабря 2017 передал свои полномочия Александру Алаеву из-за дисквалификации, наложенной на Мутко Международным олимпийским комитетом. Она, к слову, связана с допинговыми скандалами в российской сборной на Олимпийских играх 2014 года. Решение об уходе Мутко для многих было неожиданным, для кого-то долгожданным, ну а кто-то и вовсе загрустил, ведь уходит эпоха мемов, связанных с министром. Чего только стоит выступление Виталия Мутко на исполкоме ФИФА в 2010 году, когда Россия вела борьбу за проведение мундиаля-2018. Фраза сразу стала крылатой и разлетелась по Интернету, став настоящим мемом. Не оставил без внимания это выступление и президент РФ Владимир Путин. На заседании в Кремле президент, поздравив Мутко с днем рождения, подарил ему самоучитель английского языка. Позже практически никто не упускал возможность пошутить на эту тему. Так, премьер-министр России Дмитрий Медведев как-то начал заседание правительства со слов «Ну что. Как некоторые мои коллеги говорят, лет ми спик фром май харт ин рашн». Добавлю, у Мутко были как сторонники, так и критики, которые упрекали его чуть ли не во всех бедах отечественного спорта. Нашлись и те, кто видел собственными глазами, как Мутко с ложечки кормил наших спортсменов мельдонием. Что ж, радуйтесь, ненавистники, теперь-то мы точно заберем все золото. Пока же исполнять обязанности руководителя РФС до 22 февраля 2019 года будет президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин. В этот день состоится внеочередная конференция союза, на которой будет избран новый президент организации.

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Турции систем ПРО Patriot на 3,5 миллиарда долларов Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Турции систем ПРО Patriot на 3,5 миллиарда долларов. Ранее Анкара запрашивала разрешение купить у США четыре комплекта Patriot c двадцатью пусковыми установками и восьмьюдесятью ракетами-перехватчиками. Пентагон заявляет, что эти комплексы Турция намерена использовать для укрепления своей противоракетной обороны, защиты территориальной целостности и сдерживания региональных угроз. Успокоит ли это США? Напомним, недовольство Вашингтона вызывали, в частности, планы Турции закупить российские комплексы ПРО С-400. США активно выступают против этого, угрожая применить санкции. Впрочем, в правительстве России отметили, что продажа Турции российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и возможное приобретение Анкарой у США систем ПРО Patriot — это не связанные между собой процессы. А на заявления о том, что Турция пообещала американцам доступ к российским системам, уже ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заверил, что военно-техническое сотрудничество сопровождается юридическими обязательствами. И Анкара это хорошо понимает, а значит раскрывать ценную для России информацию не будет.