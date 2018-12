Главные новости 19 декабря

Федеральное агентство новостей представляет обзор главных событий среды, 19 декабря.

Подводные лодки типа «Борей» ВМФ РФ способны внезапно всплыть рядом с Гавайскими островами и нанести удар по Нью-Йорку или Вашингтону. Одними из первых в таком случае будут стерты с лица земли Пентагон, Капитолий, Белый дом, пишет We Are the Mighty. Всплывут на Гавайях — и нет Нью-Йорка: в США предсказали последствия удара российского «Борея».

Проведенное порталом Rabota.ru исследование показало, что почти четверть российских работодателей (23%) собираются сократить штат сотрудников с начала 2019 года. Стало известно, работники каких сфер будут попадать под сокращения в 2019 году

Федеральное агентство новостей решило узнать у своих читателей, что они думают по поводу вмешательства США во внутреннюю политику РФ. Россия под угрозой.

Атомные подводные лодки проекта «Ясень» превратились из противолодочных в ударные благодаря «акустически чистой» носовой оконечности и новым ракетным установкам. Атомные подводные лодки «Ясень» превратили в ударные.

Киев собирается «возвращать» Крым путем создания полуострову проблем с водой, о чем в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил украинский эксперт Вадим Карасев. «Уже роют канал без вас»: Скабеева осадила украинца, предложившего «высушить» Крым для его возвращения.

В Государственной думе отреагировали на публикацию издания США о российской подлодке «Борей». Хорошо, что в США это понимают: в Госдуме отреагировали на публикацию о последствиях удара «Борея».

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский полагает, что требования американских властей проверить российские разработки являются недопустимыми. Эксперт назвал парадоксом ультиматум США по ракетам.

Через пять лет Украины не станет, если страной продолжат в том же духе управлять нынешние киевские власти, предупредил глава украинской общественной организации «Публичный аудит» Максим Гольдарб. Они сотрут Украину с карты мира: в Киеве предсказали исход страны под руководством Порошенко.

Япония выразила России протест из-за строительства на южных Курильских островах общежитий для военных. Сообщение Токио было передано Москве по дипломатическим каналам, передает информационное агентство Kyodo. Япония выразила недовольство из-за строительства общежитий для военных на Курилах.

Понятия «Запад» больше не существует, заявил помощник секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов. Политолог Алексей Мухин уверен, что противоречия обусловлены в первую очередь поведением США. Атлантическая ось разрушена: Мухин объяснил разлом коллективного Запада.