«Группировку бросят на убой»: в ДНР рассказали главную цель готовящегося наступления ВСУ

Донецк, 19 декабря. Украинская армия скорее попадет в очередной котел в Донбассе, чем отрежет ДНР от российской границы. Об этом в среду заявил экс-министр обороны ДНР Александр Ходаковский.

По его словам, чтобы осуществить этот план, украинским войскам нужны как минимум сутки без обстрелов, чтобы закрепиться на участке, а такой «любезности» Донецк в случае наступления украинских силовиков не предоставит.

Чтобы одновременно нанести удары на всех важных направлениях, у Украины слишком мало ресурсов, уверен Ходаковский. Следовательно, рассуждает экс-министр, главная цель готовящегося наступления не военная, а политическая — спровоцировать Россию на действие или бездействие.

«Группировку бросят на убой. Бросить на заведомое растерзание много военного народу – нужно быть крепко загнанным в угол, и к чему приведет в итоге эта «операция», предсказать сложно, потому что такого количества мы в котлах еще не зажимали», – пишет Ходаковский в своем блоге.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебрасывает танки и самолеты к линии разграничения. Как полагают в ДНР, это может свидетельствовать о подготовке масштабного наступления в Донбассе. По словам официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой, украинские власти вполне могут пойти на открытые военные действия, чтобы президент Украины Петр Порошенко смог получить политические очки перед выборами. Она также обратила внимание на то, что Киев с 2015 года последовательно игнорирует комплекс мер по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.