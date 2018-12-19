Стая куропаток стала причиной аварийной посадки самолета в Екатеринбурге

Екатеринбург, 19 декабря. Самолет авиакомпании «Ямал» совершил экстренную посадку в аэропорту Екатеринбурга.

Самолет следовал из Салехарда в Екатеринбург. При заходе на посадку в аэропорту Екатеринбурга у самолета отказала левая стойка шасси. Однако после трех заходов на посадку экипажу самолета удалось выпустить шасси и совершить успешную посадку.

По данным источника ФАН в Росавиации, причиной отказа шасси послужило столкновение со стаей куропаток при взлете в аэропорту Салехарда.

«Сегодня в аэропорту Салехарда был инцидент с птицами. При приземлении один из экипажей пожаловался на то, что на взлетно-посадочной полосе находятся посторонние предметы. Аэродромные службы выехали на ВПП и обнаружили пять тушек куропаток», — пояснил собеседник ФАН.

По предварительным данным, птицы могли застрять или повредить систему управления шасси, в результате чего у экипажа возникли проблемы при посадке. Точные причины неполадок в системе управления шасси будут установлены комиссией, которая займется расследованием данного инцидента.