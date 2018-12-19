Иркутский участковый перед изнасилованием выпивал с жертвой в ночном клубе

Иркутск, 19 декабря. Участковый из Иркутска перед изнасилованием 44-летней женщины выпивал с жертвой в ночном клубе, а потом вместе со своими друзьями отвез ее в полицейский участок.

Будучи женатым человеком, участковый не повез новую знакомую домой. При себе у него были ключи от места работы, нулевой этаж в тихом дворе. Здесь трое мужчин набросились на женщину, избили ее с особой жестокостью и изнасиловали.

Коллеги участкового задаются вопросом, почему он пошел на преступление. В городе много свободных женщин, которые не против провести время. Коллега знал его раньше как спокойного парня, но сейчас они не общаются.

Как сообщил собеседник KP.Ru,в полиции участковый проработал около двух лет, замечаний к нему не было. После инцидента иркутский силовик был уволен.