Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии

Вашингтон, 19 декабря. Вашингтон утверждает, что добился победы над запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1 в Сирии. Об этом заявил глава американского государства Дональд Трамп на своей странице в микроблоге Twitter.

«Мы победили ИГ1 в Сирии», — написал Трамп.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2018

Кроме того, Трамп напомнил, что победа над «Исламским государством» была единственной целью нахождения американцев на территории республики. Примечательно, что сирийские власти не раз заявляли, что действия Вашингтона усугубляют ситуацию в регионе. Помимо этого, в Дамаске напомнили, что американская сторона находится в Сирии без официального разрешения руководства САР.

Стоит отметить, что о победе над террористической группировкой «Исламское государство» в Сирии еще год назад заявлял президент России Владимир Путин. Соответственно, задача российских ВКС в рамках борьбы с террористической группировкой в республике успешно выполнена.

1 Организация запрещена на территории РФ.