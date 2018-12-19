США задумались о полном выводе своих войск из Сирии

Вашингтон, 19 декабря. США задумались о полном выводе своего военного контингента из Сирии. Об этом рассказал источник среди американских чиновников.

Такое решение, по его словам, могут принять в связи с тем, что военные США выполнили все поставленные перед ними задачи. Собеседник агентства Reuters отметил, что кампания США по освобождению территорий Сирии от террористов запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1 близка к завершению, сообщает «Газета.ру».

Ранее в Совете безопасности РФ Александра Венедиктова, сейчас в САР почти не осталось боевиков, кроме «серых» зон, которые находятся под контролем США и союзников. И это при то, что Штаты действуют в Сирии незаконно, без разрешения правительства страны.

Заявление источника о том, что Штаты выполнили в САР все поставленные цели, не может не вызывать недоумение, ведь именно Сирийская арабская армия при поддержке ВКС РФ в декабре 2017 года разгромила ИГИЛ1, при этом США не имеют к этому никакого отношения.

1 Организация запрещена на территории РФ.