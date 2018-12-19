Кокорин и Мамаев рассказали, как «Бутырка» помогает им прийти к Богу

Москва, 19 декабря. Находящиеся в СИЗО футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев стали больше времени уделять духовному развитию. Форвард «Зенита» изучает Новый Завет, а в камере полузащитника «Краснодара» появились иконостас и лампада.

О том, как «Бутырка» помогает им прийти к Богу, футболисты-дебоширы рассказали «Известиям».

«Меня крестили, когда мне было три года. Можно сказать, с того дня я верующий человек», — сказал Мамаев.

Футболист признался, что теперь у него гораздо больше времени на общение с Богом. Полузащитник «Краснодара» оказался в одной камере с верующим человеком — теперь они вместе посещают расположенную на территории СИЗО церковь.

Мамаев отметил, что будет только рад, если ему будут присылать религиозную литературу. Об этом же рассказал и его друг Александр Кокорин, который в настоящее время читает Новый Завет.

«Читаю Новый Завет. Считаю, главное — как ты веришь. Передайте священнику, что я был бы рад чаще с ним общаться», — сказал форвард «Зенита».

Напомним, в октябре Мамаев и Кокорин вместе с друзьями устроили две массовые драки в Москве. Спортсменов поместили в СИЗО. Ранее в декабре Московский городской сюжет отказался удовлетворить апелляции спортсменов и оставил их в следственном изоляторе до февраля.