Вся украинская власть — сплошная провокация: в Совфеде отреагировали на идею Киева направить суда в Керченский пролив

Глава СНБО Украины Александр Турчинов анонсировал новый проход военных кораблей через Керченский пролив. По его словам, если не предпринять очередную попытку пройти под Крымским мостом, Россия «заберет» себе Азовское море.

«Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределений новые морские границы в Черном море, де-факто легализовав оккупацию Крыма. Я считаю, что с этим вопросом нельзя медлить», — заявил украинский чиновник.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей особо отметил, что никто не запрещает украинским судам заходить в Азовское море. Но существует определенный регламент прохождения Керченского пролива, который украинская сторона в предыдущий раз грубо нарушила.

«В самом проходе через Керченский пролив нет ничего преступного. Но существует порядок его прохождения. Украинская сторона должна уведомить начальника порта в Керчи, который является российским, после чего проходят корабли. И никто не будет чинить им никаких препятствий. Но если они планируют повторить ту же провокацию, которую они совершили совсем недавно… Они хотят, чтобы Россия сделала какой-то резкий шаг, открыла огонь или потопила судно, чтобы обвинить РФ в «агрессии», продлить военное положение и отменить выборы. В противном случае нет никакой надобности в такого рода действиях. Повторюсь — если им надо, могут спокойно проходить. Мы не закрываем Азовское море и Керченский пролив. Мы просим соблюдать нормы международного права. Что касается провокаций, вся украинская власть — это сплошная провокация», — подчеркнул член верхней палаты российского парламента.

Кроме того, сенатор рассказал о последствиях в случае новых провокаций ВМСУ в водах РФ. Согласно действующей российской нормативной правовой базе, сотрудники ФСБ обязаны задержать нарушителей российских границ.

«Я думаю, суда будут так же остановлены. Существует профессиональный долг, и наши пограничники его исполнят. Керченский пролив не будет проходным двором. Для всех судов, в том числе и для украинских, существуют правила прохождения этого пролива, они прописаны в соглашении», — резюмировал Владимир Джабаров.

В очередь официальный спикер МИД РФ Мария Захарова назвала заявление Турчинова безответственным, ее слова приводит «Ридус».

Предыдущая провокация в Керченском проливе произошла 25 ноября, три украинских катера выполняли в российских водах опасные маневры. Суда и экипажи были задержаны, возбуждены уголовные дела.