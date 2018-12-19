Москва, 19 декабря. Российский президент Владимир Путин приехал в театр «Современник» в Москве, где поздравил художественного руководителя театра Галину Волчек с 85-летним юбилеем.

Российский лидер вошел в ее кабинет с букетом цветов.

«[Юбилей] это возможность какие-то итоги подвести и сказать вам слова благодарности за ваш вклад в национальную культуру и мировой театр», — подчеркнул Путин.

По его словам, Галине Волчек удалось сделать из «Современника» живой организм, радующий миллионы любителей театра. Президент России подарил ей книгу «История русского театра», а также картину, на которой изображено главное здание «Современника» со стороны Чистопрудного бульвара.

Кроме того, российский лидер поздравил коллектив театра с возвращением на историческую сцену и выразил надежду, что труппа порадует поклонников новыми успехами.