Война в Донбассе может стать единственным шансом Порошенко набрать очки — Захарова

Москва, 19 декабря. Открытые военные действия в Донбассе могут стать единственной возможностью для президента Украины Петра Порошенко получить политические очки перед выборами. Об этом в среду заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Военная акция на Донбассе может стать единственным актом с точки зрения киевского режима который может помочь определенным кандидата набрать очки», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что, согласно поступающей информации, украинские власти, которые и так не соблюдают минские соглашения, готовят новую провокацию.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебрасывает танки и самолеты к линии разграничения. Как полагают в ДНР, это может свидетельствовать о подготовке масштабного наступления в Донбассе.