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Захарова не стала отвечать, о чем спросила бы Путина на пресс-конференции

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Захарова не стала отвечать, о чем спросила бы Путина на пресс-конференции

Москва, 19 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос, о чем бы она спросила президента России Владимира Путина, если бы участвовала в большой пресс-конференции российского лидера в качестве журналиста.

«Если бы я хотела быть на месте журналистов, я бы на нем была. У меня диплом журналиста-международника — я свой выбор сделала и стою теперь перед вами за этой трибуны, не хочу рассуждать теоретически», — цитирует Захарову корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет в четверг, 20 декабря. Она начнется в 12.00. Участие в мероприятии в этом году примут более 1700 журналистов. 

Автор: Герман Парло
© 2018 Федеральное агентство новостей
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