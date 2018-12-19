«Вас надо уничтожить прямо сейчас»: Скабеева осадила либерала, предложившего «ликвидировать» жителей Донбасса

Выступая в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», руководитель Центра политических исследований стран Северной и Восточной Европы, доктор исторических наук, политолог Александр Сытин заявил, что для того, чтобы вернуть Донбасс, Киеву надо «ликвидировать» его население.

«Судить спор украинцев между собой — занятие, на мой взгляд, крайне неблагодарное. Потому что если никто на Украине не знает, что с этим делать, и не может сформулировать задачу, то политический эксперт, который не является украинцем и не отстаивает государственные интересы Украины, тем более не знает ответа», — начал свое выступление, посвященное Донбассу, Александр Сытин.

По его мнению, когда речь идет о возвращении Донбасса Украине, то имеется в виду возвращение территории, а не людей.

«Когда говорят, что людей, с которыми воюют 4,5 года, надо вернуть на уровне лояльных граждан — и это после всего, что было! — да еще и предоставить им избирательные права с непредсказуемыми для украинского политического режима последствиями, то я перестаю понимать, чего они хотят, — заметил политолог. — Ребята, вы определитесь, чего вы хотите. Потому что единственный путь, чтобы вернуть территорию…»

Закончить фразу Сытину не дала ведущая программы Ольга Скабеева. Она спросила гостя своей студии: «Надо убить людей, да?»

Александр Сытин на этот вопрос прямо не ответил. Он сказал, что пусть Россия принимает тех жителей Донбасса, которых сможет, и пусть Киев берет тех, кто ему присягнет.

«А остальных уничтожить?» — снова спросила Скабеева.

«Произнесите, вы же такой смелый! Что с ними сделать?» — поддержал супругу и соведущую Евгений Попов.

«Ликвидировать», — наконец ответил Сытин.

«Мягкое российское законодательство не позволяет дать сейчас вам в лоб», — возмутилась Скабеева.

«Вы сейчас говорите о ликвидации тысяч людей! Вы идиот или что, я не пойму? В смысле ликвидировать людей в XXI веке? Вам сколько лет? 60? Прожив жизнь, вы предлагаете ликвидировать людей? За что? Потому что они вам не нравятся? Потому что они пошли наперекор какому-то режиму и хотят жить своей жизнью? Вы в своем уме?» — обратился к Сытину Попов.

«Я-то в своем уме. Я изучал историю и знаю, как этот вопрос решался в 20-е годы», — гость политического ток-шоу пытался быть невозмутимым.

«Вы стоите тут либеральничаете! Правильно, вы у нас либерал, оппозиционер? Предлагаете людей уничтожить? Уничтожить целый регион!» — не унималась Ольга Скабеева.

«Нет ничего более жесткого, чем настоящий подлинный либерализм. А тот либерализм, который вы представляете себе, в стиле «Яблока»…» — попытался продолжить политолог.