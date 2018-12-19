Матвиенко назвала «объединительный собор» на Украине разъединительным

Кисловодск, 19 декабря. «Объединительный собор» на Украине привнес раскол в украинское общество и на самом деле стал разъединительным. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции.

По ее словам, все, что делают власти Украины по отношению к православной церкви, является грубейшим вмешательством в церковные дела.

«На самом деле, это никакой не объединительный был собор. Это разъединительный собор, который внес дальнейший раскол в общество», — заявила Матвиенко.

Она подчеркнула, что проведение собора унизило православных людей в стране.

«То, что происходит с православной церковью на Украине — это уже за гранью», — заявила Матвиенко.

Председатель Совфеда РФ подчеркнула, что во главу угла на Украины поставлена политика.

Напомним, что 15 декабря в Киеве прошел «объединительный собор», в котором приняли участие представители неканонических церквей. На нем было объявлено о создании новой церковной структуры — автокефальной православной церкви. Она получила название «Православная церковь Украины».