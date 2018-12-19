Путин одобрил критерии оценки эффективности губернаторов — Кремль

Москва, 19 декабря. Президент РФ Владимир Путин одобрил критерии оценки эффективности губернаторов по итогам выполнения майского указа. Об этом в среду сообщает пресс-служба Кремля.

«Одобрить показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ по достижению целей, установленных указом президента РФ от 7 мая 2018 года», — говорится в сообщении.

Администрация президента теперь должна внести изменения в президентский указ об оценке эффективности губернаторов и подготовить рабочие группы Госсовета РФ по главным отраслям экономики.

Правительство тем временем должно разработать методику оценки эффективности губернаторов. Отметим, что одобренный Путиным перечень критериев состоит из 15 пунктов, среди которых есть уровень доверия президента, производительность труда, уровень бедности в регионе и уровень доступности жилья.