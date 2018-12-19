Захарова назвала «человеком года» журналистку Фельгенгауэр

Москва, 19 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала человеком года журналистку «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

При этом дипломат заявила, что не любит подобных формализованных званий, но для нее человеком, который на своем примере доказал,что обстоятельства не могут сломить того, кто любит свою профессию, стала Фельгенгауэр

«Человек прошел то, что многим из нас даже не снилось, и нашелся себе силы вернуться в профессию и показать, что ничего не изменилось. Когда ты пытаешься представить, что человек пережил и пройти путь по тому самому коридору, это реальное мужество», — заявила она на брифинге в Москве.

Захарова отметила, что с журналисткой можно не соглашаться, придерживаться других политических взглядов, это для нее никак не влияет на то, что «человек нашел в себе силы вернуться в журналистику».

«Для меня это огромный поступок», — заключила спикер МИД РФ.

Напомним, 23 октября минувшего года вооруженный ножом гражданин России и Израиля Борис Гриц ворвался в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» и ударил Фельгенгауэр ножом в шею Журналистку экстренно госпитализировали и прооперировали.

Нападавший был задержан и частично признал вину. В эфир Фельгенгауэр вернулась уже 6 ноября.