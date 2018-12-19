Сирия, 19 декабря. Курды задержали мирного жителя в Ракке. В городе Рас-Аль-Айн в Хасаке прошли митинги мирных жителей против оккупации SDF****. В Ираке продолжается спецоперация по уничтожению «спящих ячеек» ИГ1, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели учения NDF****** на окраинах Алеппо.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): разогнала демонстрацию мирного населения в городе Азаз на севере Алеппо, применив оружие.

«Джейш Аль-Изза»: подверглась ответным ударам САА в северной части провинции Хама.

Курды: заявили об уничтожении одного из террористов ИГ на востоке города Ракка; столкнулись с протестами жителей в городе Рас Аль-Айн на севере Хасаки; арестовали одного из мирных жителей в Ракке.

ВС Ирака: продолжают проводить спецоперацию по выявлению «спящих ячеек» ИГИЛ1 на границе провинций Дияла и Салах Эд-Дин.

Провинция Алеппо

В городе Азаз в северной части провинции Алеппо прошли демонстрации против вседозволенности боевиков и безосновательных задержаний журналистов. Twitter-канал (MuhammadAlYunus) сообщает о том, что исламисты разогнали протестующих, применив оружие. Информации о возможных жертвах среди гражданского населения пока не поступало. Напомним, под арестом протурецких боевиков «Сирийской свободной армии» (ССА), оккупировавших данные территории, нередко оказываются сирийцы, выступающие за примирение с правительством САР и прекращение вооруженного противостояния.

Тем временем на окраинах административного центра региона прошли учения проасадовских ополченческих отрядов Национальных сил обороны (NDF), посвященные артиллерийской подготовке. Об этом сообщает военный источник в сети Twitter (smmsyria).

Провинция Ракка

После очередного взрыва в городе Ракка курды приступили к рейдам по поиску членов подпольных групп «Исламского государства»1. Курдский Twitter-канал (RojavaCudi) заявил о том, что «Демократическим силам Сирии»**** (SDF) удалось обнаружить и уничтожить одного из боевиков террористической группировки в окрестностях административного центра региона. Отмечается, что террорист имел при себе оружие, которое было конфисковано.

Также появилась информация об аресте одного из мирных жителей по неустановленным причинам. Согласно сведениям агентства новостей Syrian Network for Human Rights, мужчина по имени Ибрагим Аль-Маух был арестован членами Отрядов народной самообороны (YPG) в собственном доме в восточной части административного центра провинции. Его местонахождение на данный момент неизвестно.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) продолжает вести огонь по опорным пунктам боевиков исламистского формирования «Джейш Аль-Изза» в северной части Хамы. Как передает Twitter-канал (NorsForStudies), артобстрелы правительственных подразделений пришлись по фортификационным сооружениям исламистов недалеко от населенных пунктов Аз-Залакият и Кафр Зета. Напомним, в первой половине дня радикалы, базирующиеся в данном районе, атаковали позиции армии Башара Асада в городе Аль-Масасна, что привело к гибели ряда солдат САА. Напомним, «Джейш Аль-Изза» инициирует столкновения с сирийскими войсками в демилитаризованной зоне, дабы спровоцировать САА на ответные боевые действия.

Провинция Хасака

Военный источник в социальной сети Twitter (tlabyadmubashr) сообщает о том, что местные жители города Рас Аль-Айн вышли на улицы, потребовав у «Демократических сил Сирии» (SDF) остановить развертывание новых опорных пунктов и передать подконтрольные им территории Сирийской арабской армии (САА). Напомним, ранее стало известно о том, что курдские радикалы вновь приступили к арестам гражданских лиц в рамках насильственной вербовки в ряды SDF, тем самым спровоцировав жителей населенного пункта на открытое противостояние. Накануне также поступали сообщения о митингах местных племен, вызванных недовольством антинародной политикой, проводимой курдами по отношению к арабскому населению. Об этом заявлял Twitter-канал (riskmap_).

Ирак

В районе границы между провинциями Дияла и Салах Эд-Дин продолжается широкомасштабная операция по поиску и ликвидации так называемых спящих ячеек «Исламского государства», передает новостной портал Iraqi News. Известно, что на данный момент рейды прошли в семи деревнях на границе между двумя регионами. Тем не менее никаких данных о выявленных подпольных группах ИГ пока не поступало. Напомним, о начале спецоперации было объявлено накануне. Днем ранее также стало известно о задержании одного из террористов «Исламского государства» в районе лагеря для беженцев Аль-Джадаа в Мосуле. Таким образом, несмотря на то, что об уничтожении террористической группировки как квазиобразования премьер-министр Ирака заявил около года назад, некоторым радикалам все еще удается скрываться в пустынных районах, время от времени предпринимая вылазки на освобожденных территориях. Зачастую это приводит к гибели гражданского населения страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)