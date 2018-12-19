Захарова объяснила сделку Бутиной с США

Москва, 19 декабря. Арест гражданки России Марии Бутиной в Соединенных Штатах связан с желанием властей найти подтверждение своих домыслов о якобы «вмешательстве» Москвы в американские выборы, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Мы убеждены, что уголовное дело против Марии Бутиной связано исключительно со стремлением отдельных политических сил в США подстегнуть антироссийскую истерику, русофобию, найти хоть что-то, что можно хоть как-то в этой ситуации использовать в подтверждение домыслов о некоем вмешательстве нашей страны в американские внутренние дела», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова российского дипломата.

Захарова отметила, что Бутиной создали невыносимые условия содержания в тюрьме: ее перевели в блок для особо опасных преступников, не оказывали медпомощь, не выпускали из камеры по 22 часа в сутки. Официальный представитель МИД РФ объяснила, что американская сторона наглядно показала, что ждет Бутину, если она откажется сотрудничать со следствием.

«Нашу соотечественницу буквально заставили расписаться под абсолютно нелепыми обвинениями», — подчеркнула Захарова.

Американские власти обвинили Россию во «вмешательстве» в президентские выборы США 2016 года, на которых победил Дональд Трамп. Москва все обвинения категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москве до сих пор не предоставили ни одного факта «вмешательства».

В США Бутину обвиняют в работе иностранным агентом. В четверг россиянка пошла на сделку со следствием. Лавров не исключил, что Бутину специально содержали в ужасных условиях, чтобы «сломать ее волю и вынудить, по сути дела, признаться в том, чего она, скорее всего, не совершала».