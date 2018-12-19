«Вашингтон выкручивает руки»: в МИД РФ объяснили нападки США на «Северный поток — 2»

Вашингтон, 19 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США «выкручивают руки» и угрожают санкциями компаниям, которые хотят принять участие в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает корреспондент ФАН.

По ее словам, нападки США на «Северный поток — 2» связаны с недобросовестной борьбой Вашингтона за рынок газа в Европе.

«Россия готова к честной конкуренции. Не Москва, а Вашингтон выкручивает руки своим клиентам. Что, как не политическое давление, эта санкционная дубина, которой так часто теперь пользуются в Вашингтоне», — сказала Захарова.

Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой призвал Германию остановить строительство «Северного потока — 2». В тексте резолюции газопровод назван «политическим проектом», который представляет «угрозу европейской энергетической безопасности». Позднее представитель Госдепартамента США Роберт Палладино заявил, что Вашингтон призывает Германию «прислушаться к соседям» для отмены строительства газопровода «Северный поток — 2».