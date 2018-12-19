Киев готовит новый проход военных кораблей через Керченский пролив

Киев,19 декабря. Украинские власти не намерены переставать отправлять свои военные корабли в Азовское море через Керченский пролив. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в интервью BBC.

Он подчеркнул, что Украина планирует осуществить новый проход кораблей в ближайшее время.

«Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря», — заявил Турчинов в беседе с британскими журналистами.

Он подчеркнул, что нельзя медлить с вопросом прохода украинских кораблей. По его словам, Киев предложил партнерам принять участие в этой операции.

Напомним, что 15 ноября три украинских военных корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России. Они совершали опасные маневры и не реагировали на действия российских пограничников. Корабли были задержаны, экипажи — арестованы на два месяца. Российские власти назвали действия Киева провокацией, которую президент страны Петр Порошенко организовал в преддверии выборов.

Отметим, глава МИД РФ Сергей Лавров 17 декабря заявил, что, Москва ответит Киеву в случае совершения провокации на границе с Крымом. Российский министр подчеркнул, что президент Украины Петр Порошенко планирует совершить ее в последнюю декаду декабря. По словам Лаврова, Москва не допустит, чтобы интересы и права крымчан были нарушены.