Захарова отреагировала на заявление Турчинова о новом проходе кораблей ВМСУ через Керченский пролив

Москва, 19 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о подготовке нового прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Захаровой, высказывание Турчинова является совершенно безответственным. Оно подтверждает, что провокации становятся визитной карточкой киевского режима.

«Это просто объявление очередной провокации. Заявление абсолютно безответственное и призвано лишь усугубить ситуацию», — сказала Захарова на брифинге.

Напомним, в конце ноября корабли ВМСУ вторглись в территориальные воды РФ у берегов Крыма. Нарушителей государственной границы России задержали — против моряков и сотрудников СБУ, которые координировали провокацию ВМСУ, возбуждены уголовные дела.

В Киеве считают, что действия российских пограничников якобы были незаконными. Украина попросила ЕС ввести против России «азовский пакет санкций». Секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов в среду заявил, что ВМСУ готовятся осуществить еще одну провокацию в районе Керченского пролива.