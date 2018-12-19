Сирия истекает нефтью: курды и США сменили ИГ на посту главного контрабандиста, грабящего народ САР

Крайне негативно на обстановку в районах к востоку от Евфрата влияют корыстные интересы американских генералов. Совместно с курдскими отрядами военные США контролируют основные объекты добычи и переработки нефти в Восточной Сирии. Подробнее о ситуации в этой части арабской республики Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал военный источник.

За покровительство командиры курдских сепаратистов платят американцам процентами с многомиллионных прибылей от нефтяной контрабанды. Она идет на экспорт через «серую зону» в районе иракского Синджара на территорию, подконтрольную формированиям Рабочей партии Курдистана (РПК) и Отрядам народной самообороны (YPG) сирийских курдов.

Поскольку все соседние государства нуждаются в дешевой нефти, прибыльность этой торговли огромна. Проезд через сирийско-иракскую границу фур с нефтью обеспечивают курды и американцы. Характерно, что в накладе не остаются и бандгруппы «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Хотя они и утратили контроль над самими месторождениями, нефтяные караваны не смогли бы беспрепятственно пересекать пустыню, если бы полевые командиры джихадистов не получали свою долю.

Такая схема обогащения особенно возмутительна на фоне бедственного положения населения Заевфратья и разрухи, царящей в освобожденных от ИГИЛ1 районах по обе стороны сирийско-иракской границы. Недовольство жителей жестоко подавляется. Американцы закрывают глаза на массовые репрессии, проводимые так называемой «службой безопасности» Сирийских демократических сил (SDF), составленной из курдских боевиков радикального толка и известной как «Асайиш».

Подобное отношение к местному населению неизбежно провоцирует угрозу нового конфликта. Вооруженные группировки сирийской оппозиции при поддержке Турции могут начать наступление на Заевфратье, чтобы подчинить себе эти богатые нефтью районы. Данной ситуацией неизбежно воспользуется третья сила – ИГИЛ, которую американцы, занятые нефтяной контрабандой, так и не добили.

Словом, так же, как в Ираке и Афганистане, американская оккупация в Сирии ведет лишь к гуманитарной катастрофе и кровопролитию. США самодовольно заявляли об «освобождении» Ракки, восточной половины провинции Дейр-эз-Зор и других районов от ИГ1, но при этом обстановка на данных территориях не просто не стала лучше с их приходом, но даже усугубилась, заметил в интервью ФАН ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

«Сообщения о контрабанде нефти из восточных районов САР через Ирак, через Иракский Курдистан поступали неоднократно. Незаконно добытые ресурсы поступают на черный рынок Ближнего и Среднего Востока и даже далее. Сейчас этим занимаются курдские формирования под прикрытием войск США, а до этого нелегальные поставки энергетических ресурсов за границу осуществляли террористы ИГИЛ. Несомненно, это преступление против народа Сирии, который сейчас — после войны — еще острее нуждается в возобновлении государственного экспорта нефти и росте экономики, чтобы иметь хотя бы самое необходимое. Раньше у них воровали джихадисты, а теперь «освободители» — SDF и американцы», — заявил эксперт.

Поэтому и без того сложная после оккупации ИГ гуманитарная обстановка на северо-востоке САР с приходом «Демократических сил» и армии Соединенных Штатов достигла буквально уровня катастрофы. Теперь спасти население может лишь возвращение этих территорий в ведение официального Дамаска.

«Предотвратить полный коллапс в этом регионе в силах лишь законное правительство республики. Поэтому все еще оккупированные районы страны, конечно, должны как можно скорее вернуться под юрисдикцию центральных властей. Это единственный выход. Но, к сожалению, вопрос этот очень сложен и на данном этапе едва ли решаем, поскольку чреват открытыми столкновениями с Вашингтоном. Однако путь действительно только один, и при этом он универсален, так как положит конец не только контрабанде нефти за рубеж и решит гуманитарные проблемы Восточной Сирии, но и устранит угрозу расчленения страны, также продвигаемого Штатами и курдскими главарями», — заключил Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.