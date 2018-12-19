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Новороссия

ДНР и ЛНР предложили Украине заключить новогоднее перемирие

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ДНР и ЛНР предложили Украине заключить новогоднее перемирие

Луганск, 19 декабря. Донецкая и Луганская народные республики предложили Украине заключить перемирие, приуроченное к новогодним и рождественским праздникам. Об этом сообщил представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

По его словам, в Киеве пытаются сорвать обсуждение вопроса о новом перемирии.

«Представители Украины пытаются ломать повестку, срывать обсуждение ключевых вопросов», — написал Дейнего в Facebook. 

Республики Донбасса предложили ВСУ объявить первым днем перемирия 22 декабря. Напомним, вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. В течение без малого пяти лет сторонами конфликта предпринимались неоднократные попытки заключить перемирие. Киевские силовики регулярно нарушают режим тишины в Донбассе, о чем информируют в ДНР и ЛНР.

ДНР и ЛНР предложили Украине заключить новогоднее перемирие

Автор: Федор Веснин
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